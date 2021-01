شكرا لقرائتكم خبر عن Dark Knight" و"Shrek" ينضمان للسجل الوطني للأفلام في الكونجرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اضافة عدة إفلام جديدة للسجل الوطني لقائمة الأفلام في مكتبة الكونجرس الأمريكي، وعلى رأسهم الفيلم الشهير Dark Knight، و"Shrek" و"Grease" و"The Blues Brothers".

وضمت القائمة التي كشفت عنها فاريتي، عددًا كبيرًا من الأفلام التي عرضت خلال السنوات الماضية، ومنهم "Shrek" و "Grease" و "The Blues Brothers" و "Lillies of the Field" و "The Hurt Locker" و "A Clockwork Orange" و "The Joy Luck Club" و "The Man With The Golden Arm.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة للمخرج العالمي كريستوفر نولان، قال "هذا ليس فقط شرفًا عظيمًا لنا جميعًا الذين عملوا في فيلم The Dark Knight ، بل إنه أيضًا تكريم لجميع الفنانين والكتاب الرائعين الذين عملوا على أسطورة باتمان العظيمة على مدى عقود".

وعلى جانب آخر، قال المخرج كريستوفر نولان، مخرج فيلم TENET ، في حواره مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنه راضي عن حجم إيرادات الفيلم بشباك التذاكر العالمي، حيث حقق ما يقارب 350 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، حسبما أعلن موقع بوكس اوفيس، وهي الإيرادات التي تعتبر ضخمة بالمقارنة بالأفلام الأخرى في ظل فيروس كورونا.

TENET من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم، وتدورأحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.