شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تستعد لطرح كليب جديد بعنوان "عذب قلبى" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لطرح كليب جديد بعنوان"عذب قلبي"، من إخراج وليد ناصيف، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع المقبل على يوتيوب.

من ناحية أخرى أعلنت نجوى كرم، عن حفلها الغنائى في دبى بالعام الجديد مع النجم ماجد المهندس، ونشرت نجوى صورة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "يوم 15 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى".

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفلا غنائيا، وذلك في دبي، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.