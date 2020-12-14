شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإلهام شاهين أول الحضور فى عزاء والد داليا البحيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل كل من الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي وإيهاب فهمي وبوسي شلبي لتقديم واجب العزاء في والد الفنانة داليا البحيري الذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية، ويقام العزاء بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكان والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وغاب نجوم الفن عن حضور تشييع الجثمان، حيث اقتصر حضور الجنازة على عائلة الراحل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.