شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح ألبومها الجديد "كريسماس كارول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت اليوم النجمة اللبنانية "كارول سماحة" ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، ويتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد و انت حبيبى، بأخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام .

وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما ميلاديا تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية، وقد روجت للألبوم خلال الآونة الأخيرة بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعلنت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر عن احتواء الألبوم على أغنية رومانسية قائلة" مين قال بعيد الميلاد ما بنحتفل بالحب و العشاق..أغنية كل عيد وانت بخير حبيبى ..أغنية رومانسية من أجواء العيد بتسمعوها الليلة"، الأغنية من كلمات كارول سماحة وألحان هيو مارتن.

و ذكرت أيضا ان للأطفال نصيب من الألبوم قائلة "الأطفال إلهم حصة مهمة بألبوم كريسماس كارول..إسمعوا الليلة رسالتن بنشيد الأطفال ملك السلام" ، ملك السلام من كلمات نادين غسان نصار و ألحان إيدى جزرة .

كما أعلنت عن تعاونها لأول مرة مع الفنان الكبير زياد الرحبانى في أغنية اجتماعية بعنوان "بآخر الشارع" من كلمات الشاعر جوزيف حرب.

وقد طرحت كارول في الأيام الماضية أربع أغانى من الألبوم وهى أغنية "ارجع يا زمان" من كلمات نزار فرنسيس و هي أغنية اجتماعية تتحدث عن الهجرة و تفكك الأسر الذى أصبح واقعا لبنانيا مرا بعد حادث الأنفجار الآليم ببيروت ، أغنية "سانتا" من كلمات كارول سماحة و ألحان إروين ليفين و رسيل براون ، أغنية " إيام الشتى" كلمات و ألحان كارول سماحة و هي أول تجاربها في التلحين ، و أغنية "من سنة لسنة" من كلمات كارول سماحة و ألحان إدوارد بولا.

و من ناحية أخرى عرض للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة إخراجية له فى مجال السينما.

وتعيش كارول حالة من الانتعاشة الفنية ، خاصة بعد حصولها مؤخرا على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بالصدفة" من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحرالأبيض المتوسط في دورته الـ36.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم ، و كان أخر ألبوماتها الغنائية ألبوم " ذكرياتى" عام 2016.