شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنضم لمسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة رانيا يوسف إلى مسلسل "عش الدبابير" بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، حيث من المقرر أن تقدم رانيا دورًا محوريًا في أحداث المسلسل، وجاء ترشيح رانيا بعدما اعتذرت النجمة حنان مطاوع في اللحظات الأخيرة بسبب انشغالها بمسلسلها الجديد "ورد".

وفى السياق ذاته، يسافر مخرج العمل يوم الجمعة المقبل، لاستكمال معاينة أماكن التصوير، حيث سيتم تصوير المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم بناء ديكور للحارة الشعبية هناك، خاصة أن المسلسل يدور في إطار شعبى اجتماعى .

رانيا يوسف قدمت آخر أعمالها مسلسل "الأنسة فرح"، وعرض على جزأين حتى الأن، مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

كما تصور رانيا حالياً دورها فى مسلسل "اللعبة2" مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.