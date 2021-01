شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Outside the Wire قبل عرضه يناير المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Outside the Wire، التريلر الأول للفيلم المقرر عرضه في 15 يناير المقبل بدور العرض السينمائي، وهو من بطولة دامسون إدريس وأنتوني ماكي.

وكان قد كشف الممثل العالمي بيلو أسيبك، نجم مسلسل Game of thrones، الشهير، متابعيه وجمهوره بصورة من فيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Outside the Wire، ومن المقرر طرحه يوم 15 يناير المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، وظهر أسيبك في الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يجسد شخصية قائد عسكري ضمن فرقة إنقاذ أحد الأشخاص العالقين في تبادل لإطلاق النيران.

