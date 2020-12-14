شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم عمور يغنى باللغة الإسبانية فى ألبومه الجديد "بلا حدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المطرب المغربي حاتم عمور، أن يغني باللغة الإسبانية للمرة الأولى ضمن أغاني ألبومه الجديد "بلا حدود"، الذي يحضر له حاليا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب، ومن المقرر طرحه خلال بداية السنة المقبلة.

"بلا حدود" يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرا لها ويحرص دائما على توظيفها، وأغاني أخرى باللهجتين الخليجية والعراقية، بالإضافة إلى الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.

ويضع حاتم حاليا ملامح ألبومه الجديد، بالاتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزا نهاية السنة الحالية، كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على شكل فيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيا مع النمط الذي نهجه في إصدار ألبوم بلا عنوان.

يشار أن حاتم عمور سبق وأن شارك في عمل إسباني، بعنوان " Nos Fuimos Lejos" في نسخته العربية وذلك رفقة الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس والكوبي ديسمبر بوينو والمنتج المغربي العالمي ريدوان.

جدير بالذكر أن "بلا عنوان" آخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحا كبيرا و استطاع أن يكون حديثا مهما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي و مؤشرات البحث عقب طرحه، كما تصدر تريند على يوتيوب و حققت اغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة استماع كبير على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.