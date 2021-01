شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما يجب معرفته عن ألبوم تايلور سويفت الجديد Evermore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت قررت أن تعمل على كل مشاريعها الفنية دون الإعلان عن ذلك لمحبيها و عشاقها ، فقد أطلقت تايلور سويفت ألبومها الغنائى الجديد بعد التزام للصمت حيث فاجأت العالم بطرحه، وهو يحمل اسم "Evermore" ، وهذه ليست المرة الأولى التى تطرح فيها سويفت ألبوم غنائى تعلن عنه قبل إطلاقه بساعات معدودة فقط فقد حدث ذلك بألبومها السابق "Folklore" .

Evermore

بعد كام شهر من أطلاق سويفت ألبوم "Folklore" قررت طرح "" ؟

اطلقت تايلور سويفت ألبومها الأخير "Evermore " بعد أقل من خمسة أشهر من طرحها ألبوم "Folklore" الذى حقق نجاحا مذهلا وكسر العديد من الأرقام القياسية .





ما هى الأغنية التى صورتها فيديو كليب من الألبوم ؟

طرحت تايلور سويفت كليب " willow" و هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد وأغنية " willow " هى من تأليف تايلور سويفت وآرون ديسنر، وقامت سويفت بنفسها بإخراج الكليب الذى حقق ردود أفعال إيجابية منذ اللحظة الأولى لطرحه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على قناة تايلور سويفت الخاصة على "يوتيوب" إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة، إضافة الى تحقيقه 1.1 مليون likes .

فكرة غلاف البوم تايلور سويفت

قررت النجمة تايلور سويفت أن تعتمد على غلاف ألبومها الجديد على التصميم البسيط ، حيث ظهرت واقفة فى منطقة غابات وتنظر بعيد عن الكاميرا ، وكانت ترتدى معطفا من الصوف.

غلاف الالبوم

ما الفرق الغنائية التى تعاونت معها تايلور سويفت فى ألبومها الأخير ؟

تعاونت تايلور سويفت فى ألبومها الأخير مع عدد من الفرق الغنائية التى تمتلك شعبية قوية حول العالم ، منها فريق "Haim " و ذلك بأغنية " No Body No Crime " ، كما تعاونت سويفت مع فريق الروك الأمريكى " The National " وذلك فى اغنية " Coney Island" ، كما تعاونت تايلور سويفت مع فريق " Bon Iver " و جاء تعاونهما فى أغنية " Evermore " .