"معًا للأبد".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديده لزوجته ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرالعوضي، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "معًا للأبد".

واحتفل أحمد العوضي، بعيد ميلاده يوم السبت الماضي، إذ أنه من مواليد 12 ديسمبر 1985 .

يذكر أن، العوضي يتعاون مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان المقبل، بمسلسل"اللي ملوش كبير" وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.