فيديو| درة تستعيد ذكرياتها مع"المايسترو": "أعادني للدراما التونسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة درة ذكرياتها مع مسلسل المايسترو، الذي عرض على الشاشات العام الماضي، مؤكدة أنه أعادها للدراما التونسية.

ونشرت درة، مشهد لها من المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من مسلسل المايسترو .. تجربة الدراما التونسية التي أعادتني إليها، وهي بالنسبة لي كانت تجربة إنسانية مؤثرة في حياتي".

وظهرت الفنانة درة، بالمسلسل في دور"رقية" وهي أخصائية نفسية، تقوم مع مدرس الموسيقى بتغيير حياة الأطفال من خلال الموسيقى وتمثل فيه باللهجة التونسية.

المسلسل من إخراج سعد الوسلاتي، وبطولة أحمد الحفيان، فتحي الهداوي، غانم الزرلي، وجيهة جندوبي، شاكرة رماح، رياض حمدي، منتصر التبّان، مريم حسن، سناء الحبيب، مالك بن سعد، نذير بواب، حكيم بومسعودي، حسام الساحلي، أميمة مطيمط.