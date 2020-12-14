علي الحجار ينشر فيديو لتحصين الحماية من الشرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الفنان علي الحجار، إن كثيرين من أصدقائه، طلبوا منه إعادة تقديم دعاء تحصين الحماية من الشرور، عقب ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" مساء الجمعة الماضي.

ونشر الحجار عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فيديو، معلقًا "كتير طلبوا مني تحصين الحماية من الشرور بعد حلقة باب الخلق، اللي عملتها مع صديقي العزيز محمود سعد.. الدعاء كاملًا في الفيديو ده".

وظهر الفنان الكبير، وهو يردد دعاء التحصين: "حصنت نفسي، بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، حيطانه سلاما قولا من رب رحيم، أنا الأسد سهمي نفد منه المدد، ولا أبالي من أحد، بفضل قل هو الله أحد".

الحجار خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق"، كشف عن الكثير من أسراره الخاصة، ومنها واقعة رجل يدعى عم صبري، الذي قرأ له الفنجان.