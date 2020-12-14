الفرقة القومية للموسيقى العربية تحيي ذكرى فريد الأطرش

تحيي الفرقة القومية العربية الموسيقية حفلاً موسيقياً بقيادة المايسترو حازم القصبى، على المسرح الكبير، الخميس المقبل في الثامنة مساءً، لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش.

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ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من ألحان الموسيقار الراحل فريد الأطرش، والتي أثرت مكتبة الموسيقى العربية من بينها: "موسيقى لحن الخلود ، قلبي ومفتاحه، أحبك ياني، أحبابنا يا عين، أنت واحشني، يا حبايبي يا غاليين، أوبريت متقولش لحد، موسيقى توتة، مايكونش ده، كلمة عتاب، أول همسة، بقى عايز تنساني، يا ساعة بالوقت أجري، فوق غصنك يا لمونة، حكاية غرامي وسنة وسنتين".. أداء إبراهيم رمضان، أميرة سعيد، محمد طارق، سارة زكي، محسن إبراهيم، ريم كمال ووليد حيدر.

جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية الموسيقية،

هي فرقه موسيقيه مصريه لاحياء روائع الفن الموسيقى والتراثي تأسست عام 1989 بواسطة الدكتورة رتيبة الحفني وتولى قيادة الفرقة المايسترو سليم سحاب حتى الآن وتقع في دار الأوبرا المصرية، نجحت الفرقة على مدار ثلاثة عقود في لفت أنظار وأسماع الجماهير للقيم الفنية الأصيلة في فنون الموسيقى العربية.

وكان الهدف من إنشاء الفرقة القومية العربية للموسيقى هو جمع التراث الموسيقى والغنائي في الدول العربية وتقديمه في أسلوب أكاديمي وعلمي متطور.. ويقوم بالاشتراك في الأداء المنفرد نخبة من عازفي ومغنى هذا اللون من فناني الدول العربية وقد غنى بمصاحبة الفرقة كبار المطربين العرب مثل ووديع الصافي وسعاد محمد وسعاد مكاوي وسمية قيصر ولطفي بوشناق. ويبلغ عدد أعضاء الفرقة

القومية العربية للموسيقى مائة فرد (موسيقيين، مطربين، مطربات، إداريين وفنيين).

حفلاتها.

وحققت الفرقة العديد من النجاحات على المستويين المحلى والعالمي بأسلوبها المتميز فبعد 40 يوماً من تأسيسها نالت الفرقة الميدالية الفضية في مهرجان بابل الموسيقى عام 1989 والذي ضم 45 دولة من جميع أنحاء العالم وقدمت الفرقة حفلات في مهرجان قرطاج بتونس (يوليو 1990) وكذا العيد القومي لاستقلال دولة الكويت (1991) ومهرجان طريق عبر الحرير باليابان (مايو1991)، ومهرجان الرباط في 1993 وكذا مهرجان المتوهجون بفرنسا (نانت) أكتوبر 1994 وكذا المملكة البريطانية بالقاعة الملكية في يوليو 1997 ثم مهرجان صور بلبنان في أغسطس 1997 ثم مهرجان القرين بالكويت ديسمبر 1997 ثم مهرجان التسوق بدبي مارس 1998 ثم مهرجان المحبة بسوريا في أغسطس 1998 واحتفالات استقلال أبوظبى والبحرين عام 1999، ومهرجان الأسبوع الثقافي المصري التونسي في تونس مايو 2001 وكذلك مئوية أم كلثوم بمعهد العالم العربي بباريس – يونيو 2001 ومهرجان الرباط بالمغرب – يوليو 2001.