على طريقة شيراز.. ريهام سعيد تعلن عودة برنامجها صبايا الخير

ريهام سعيد تستأنف عرض برنامجها "صبايا الخير" اليوم، وذلك بعد انتهاء أزمتها مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتعهد بالاعتذار لجمهورها خلال الحلقة بعد حلقة "صيد الثعالب" والتي عرضت في أولى حلقات البرنامج.

وأعلنت "ريهام" عودة البث لبرنامجها على طريقة شيراز في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت قد أثارت الإعلامية ريهام سعيد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الحيوانات في أولى حلقات برنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار، بعد سنوات من إيقافه، حيث

ظهرت في رحلة صيد "للثعالب البرية" بطريقة وحشية مما أثار غضب الكثيرين من محبي الحيوانات ونشطاء بمجال حقوق الحيوان.

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وكانت قد أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير "، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من

على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وأشارت الشبكة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.

جدير بالذكر أن، سعيد كانت قد توقفت عن تقديم برنامج "صبايا الخير" في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.