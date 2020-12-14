عدد تذاكر محدود لحفل محمد الموجي على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية حفل غنائي ساهر من ألحان الراحل محمد الموجي، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية هناك.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر، وتبقى عدد محدود من التذاكر أمام الحضور.

تم تقسيم تذاكر الحفل إلى 3 فئات:الأولى بقيمة 60 جنيه، والثانية بقيمة 85 جنيه، والثالثة والأخيرة بقيمة 110

جنيه.

يأتي الحفل ضمن فعاليات احتفالات رأس السنة هناك، حيث تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر، خاصة مسارح الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية والجمهورية.

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شهدت تلك المسارح عدد كبير من حفلات الزمن الجميل، والتي شهدت نفاد سريع للتذاكر، وحضور كامل العدد مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.