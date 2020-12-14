بالصور: جسر في مصر يثير جدلاً… يمر عبر شرفة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صورة لجسر في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، يمر عبر شرفة عقار مواطن.

ويظهر جانبا من الجسر داخل بلكونة شقة بمسافة نصف متر، في منطقه مسجد عسكر وسط مدينة الحمام.

وقال النشطاء إن الجسر هو محور طوله 530 مترا ومحور عرضه 520 مترا، يربط مدينة الحمام من بحري لقبلي، ويعبر مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة، وتبلغ تكلفته حوالي 120 مليون جنيه.

جسر في مصر يثير جدلاً

وذكر أحد سكان مدينة الحمام أن الجسر مهم للغاية لأنه يربط منطقة بحري وقبلي بمدينة الحمام، ويعبر أعلى المزلقان والطريق السريع، خاصة فى ظل وقوع الحوادث الكثيرة بالمنطقة.

جسر في مصر يثير جدلاً

وأضاف مصدر داخل مجلس مدينة الحمام أن المجلس قدم في وقت سابق مقترح إنشاء الجسر في منطقة أخرى بعيدا عن الكتلة السكانية، لكن المقترح قوبل بالرفض، موضحا أن “الجسر تبع هيئة الطرق والكباري والسكة الحديد، وصاحب المنزل الذي تداولت صوره رفض إخلاءه”، وذلك بحسب “القاهرة 24”.