لحل أزمة العمال المهاجرين … روسيات يعملن في مواقع البناء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

تعاني روسيا من نقص في العمال المهاجرين، الامر الذي دفع المواطنات الروسيات للعمل في هذا المجال لسد فراغ العمال، وقال خبراء العقار الروس، إن النساء الروسيات سيعوضن النقص في العمال المهاجرين بمواقع البناء الروسية بشكل جزئي.

يدخل أمر وزارة العمل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، التي خفضت قائمة التخصصات المحظورة على النساء إلى الربع. لتصبح أكثر من 30 مهنة متاحة للنساء الروسيات اعتبارًا من بداية العام الجديد.

في الوقت نفسه لن تتمكن الشركات من إشراك النساء في الأعمال المتعلقة برفع ونقل الأحمال الثقيلة باستخدام اليد. وأوضح المحامي فاسيلي سوسنوفسكي، أن النشاط البدني المسموح به في هذه الحالة لا يجب أن يزيد عن عشرة كغ.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للبناة، أنطون غلوشكوف، على الرغم من أن صناعة البناء تكتسب شعبية بين النساء، إلا أنه من السابق لأوانه القول إنهن سيحلن محل المهاجرين بالكامل.

وأشار غلوشكوف إن من بين الوظائف التي اكتسبت شهرة بين النساء خلال السنوات الثلاث الأخيرة هي اللحام، لكن هذا لا يعني أن النساء سيحلن محل المهاجرين بالكامل، فالأمر متعلق أكثر باستخدام التكنولوجيا في مواقع البناء ما يسّهل العمل بشكل عام.

في الوقت نفسه، أكد غلوشكوف أن هناك اتجاهات إيجابية في الحد من عدم التوازن بين الجنسين في قطاع البناء. على سبيل المثال، يمكن للمرأة أن تعوض النقص في المهاجرين في مجال الإصلاحات.