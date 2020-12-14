تراند اليوم : ثلاث نجوم تحت تهديد السلاح – تعرف عليهم

أعلن الكاتب أيمن بهجت قمر عن تفاصيل فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”.

كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابع بموقع Facebook: “إن شاء الله قريبا فيلم :تحت تهديد السلاح

تأليفي وإخراج محمد حماقي ???? طبعا مش هو ده تشابه اسماء

بطولة حسن الرداد .. فتحي عبد الوهاب .. ريهام عبد الغفور .. مي عمر .. بيومي فؤاد .. احمد بدير، إنتاج : أحمد السبكي .. إشراف عام محمد احمد السبكي”.

وكان أيمن بهجت قمر قد أوضح في وقت سابق عبر برنامج ET بالعربي، أن قصة الفيلم ستكون من نوعية أفلام الإثارة والدراما، قائلا: “هذه هي النوعية التي أفضلها كمؤلف وشبيهة لأفلامي السابقة (من 30 سنة، أسف على الإزعاج، ابن القنصل)”.

يذكر أن فيلم “تحت تهديد السلاح” كان مرشحا لبطولته كل من هاني سلامة وياسمين رئيس، كشف بهجت قمر أن سبب انسحابهما هو انشغالهما بأعمال أخرى.

كما كان من المفترض أن يخرجه محمد العدل “ماندو”، ولكنه تراجع.



