تراند اليوم : جمال الحريم.. جن عاشق يطارد نور وكوابيس مزعجة – فيديو

تعرض قناة dmc وقناة mbc4 حلقات مسلسل الرعب “جمال الحريم” للمخرجة منال الصيفي.

تستيقظ نور بعد كابوس غريب، ثم تذهب إلى موقع التصوير بصحبة يوسف لتحضير حلقة جديدة من برنامجها عن أحد الاماكن السياحية.

تقف نور بعيدا لتجري مكالمة هاتفية مع والدتها التي تنتظرها من أجل الإفطار في رمضان، وأثناء المكالمة تشعر بوجود شيء خلفها، فيما يظهر ثعبان ضخم يسير باتجاهها، لكنه يختفي بمجرد أن طلب يوسف من نور الانضمام إليه.

يذكر أن مسلسل “جمال الحريم” من بطولة نور، خالد سليم، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، محمد شاهين، إسلام جمال، حازم سمير، إيهاب فهمي، أشرف مصيلحي، أحمد كرارة، رنا رئيس وهدى الإتربي.