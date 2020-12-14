تراند اليوم : “50 سنةفن”.. محمد صبحي يجري بروفات للإحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرتة

الفنان محمد صبحي يجري بروفات مكثفة بشكل يومي بمسرح مدينة سنبل استعدادًا للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرته الفنية ” 50 سنة فن ” في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ،

وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة ” ستديو الممثل” عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وانجيلكا.

ويكرم في ” 50 سنة فن ” 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم: الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم.

كما يكرم الدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود ، ومن المكرمين أيضا على سبيل المثال لا الحصر الفنانات: شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز

وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وأنغام وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف واحلام الجريتلي وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر فنانات أخريات .

ومن النجوم : جميل راتب وشوقي طنطاوي ويوسف داوود وسامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن وحازم القاضي.

كما سيكرم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته وعلي رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض

والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان وآخرين .

كتب الاحتفالية الكاتب محمد بغدادي ، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما

وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للنجم محمد صبحي .

الفنان محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج سنة 1970 بتقدير عام ” امتياز ” وتم تعينه بالمعهد معيدا بقسم التمثيل والإخراج ومارس التدريس من عام 1971

وحتي عام 1985 ثم قدم استقالته للتفرغ كممثل ومخرج ومسيرته الفنية منذ عام 1968 وحتي الآن 2020 ( 52 سنة ) ، وقدم 42 عملا مسرحيا و22 فيلما سينمائيا و25 مسلسلا تليفزيونيا .

محمد صبحي قام بتأسيس وإنشاء أول معمل مسرحي عام 1969 باسم ” ستديو الممثل ” ثم قام بتأسيس فرقة ” ستديو 80 ” مع المؤلف لينين الرملي ، كما أسس وأنشا عدة مسارح بناء وتجهيز منها مسرح الليسيه بالإسكندرية ومسرح نيو أوبرا ومسرح الفردوس ،

ثم قام بإنشاء مدينة سنيل التي تضم قاعة مسرح محمد صبحي وقاعة مسرح 2 ، وكذلك تضم المدينة دار مسنين للفنانين ومتحف للفنون يوثق للفن المصري والعربي من سنة 1805 وحتى الآن ،

ومن أهم اسهاماته في خدمة المجتمع المدني مؤسسة معا لتطوير العشوائيات كما أطلق حملة المليار بجامعة الإسكندرية وسافر لأوروبا وأمريكا علي نفقته الخاصة لمقابلة الجاليات المصرية هناك لحثهم على التبرع لإنقاذ أهالينا بالعشوائيات وأعلن عن شعار الحملة وهو ” نبني البشر قبل الحجر ” .



