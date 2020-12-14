تراند اليوم : بكلمات مؤثرة.. أشرف ذكي يصف زوجته وأخته – فيديو

قال الفنان أشرف زكي إن الفنانة ماجدة زكي ليست أخته بل أمه، فهي التي تحملت عبء الأسرة بأكملها بعد وفاة والدته.

وخلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قال أشرف زكي إن ماجدة زكي كانت تعمل وهي طالبة بالمعهد وتحملت عبء الأسرة، وهي إلى هذه اللحظة لا تؤمن بأنه كبر، أما زوجته الفنانة روجينا، فهي رفيقة الكفاح وقصة الحب.

وأرجع أشرف زكي النضوج الفني الذي تمر به روجينا مؤخرا، وصولا إلى دورها في مسلسل “البرنس” وما قبله، إلى دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملها وهي طالبة بالسنة الأولى مع كبار المخرجين، مشيرا إلى محطة مهمة في حياتها هي مسلسل “مع سبق الإصرار”، مع الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، ومرجعا الفضل في هذه المحطة إلى المخرج محمد سامي، ومؤلف المسلسل أيمن سلامة.

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