تراند اليوم : منة فضالي تكشف عن حلم حياتها: نفسي أبقي أم – فيديو

كشفت الفنانة منة فضالي عن مشاعرها تجاه الأمومة، في فيديو نشرته بصحبة طفلة رضيعة.

نشرت منة فضالي مقطع الفيديو عبر حسابها على Instagram، حيث ظهرت تحمل طفلة حديثة الولادة وتداعبها خلال تواجدها بأحدى المستشفيات، وكتبت معلقة: “أحلي احساس في الدنيا الأمومة”.

أضافت: “أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة حكون أم ولا لا، ربنا كبير، بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفه ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة”.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم “زنزانة 7” مع أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.