شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تنعى صديقها بيير لاكروا بصورة تجمعهما من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سيلين ديون، على نعى صديقها الراحل بيبر لاكروا، الذي رحل عن عالمنا أمس، حيث نشرت صورة تجمعمها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتوجه له رسالة مؤثرة، قائلة:"أشعر بحزن بسبب نبأ وفاة بيبر لاكروا، كان أفضل صديق وشاركنا العديد من الأوقات الرائعة برفقه زوجته كوكو، كل حبي لعائلته في تلك الفاجعة".

لاكروا هو مسئول تنفيذي لرياضة هوكي الجليد، وكان الرئيس والمدير العام لمنتدي كيبيك نورديك، من عام 1994 حتى عام 2006، وفاز بكأس ستانلي مرتين عامي 1996 و 2001.

وانضمت النجمة العالمية سيلين ديون، مؤخراً، مع النجمة بريانكا شوبرا جوناس، والنجم سام هيوجان، إلى المسلسل الرومانسي Text for You المشتق من رواية صوفي كرامر الشهيرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتجتمع ديون مع بريانكا وهيوجان في أول عمل درامي رومانسي يجمعهما بعد مفاوضات كبيرة خلال الفترة الماضية، انتهت بضم عمالقة الموسيقي والغناء لعمل درامي رومانسي جديد.