شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز تكشف حكايات "هاميس" مع لعنة الفراعنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز إن فريق عمل فيلم عروس النيل عانى خلال التصوير من لعنة الفراعنة حيث حدثت خلاله العديد من الأحداث الغريبة والموت والإصابات بين العاملين بالفيلم، وكشفت الفنانة الكبيرة خلال حوارها مع تلفزيون الخليج 365 الذى كشفت خلاله العديد من أسرار وتفاصيل مشوارها مع الفن والحياة أن فكرة تقديم فيلم عن الحضارة الفرعونية كانت فكرتها لأنها لاحظت تجاهل السينما له فى الوقت الذى تستفيد دول العالم من هذه الحضارة.

وضحكت الفنانة الكبيرة قائلة:"بعد ما بدأنا العمل فى الفيلم حدثت العديد من الأحداث الغريبة لى ولزملائى حتى أنهم قالوا لى ياريتك ما فكرتى، وعانينا من لعنة الفراعنة خلال العمل".

وأوضحت هاميس الفن أنها أصيبت بالتهاب رئوى حاد وتم حجزها بالمستشفى لمدة شهرين بعد تأجير الاستديو وإقامة الديكور وسمح لها الطبيب بعدها بالتصوير بشرط أن يرافقها نائب ليراقب مستوى الضغط ويتابع حالتها خلال التصوير، وتم وضع سرير بجوار الكاميرا حتى تستريح بعد كل مشهد.

وضحكت الفنانة الكبيرة وهى تتذكر هذه الأحداث قائلة: " كانت بتحصل حاجات غريبة جداً، مرة جزء من السقف يقع على أحد العاملين، ومرة يأتى خبر وفاة أم واحد من فريق العمل فى تاكسى، وكنت بصور وأنا حافية أغلب الوقت وفجأة ألاقى مسمار بيجرى من أخر الدنيا ويدخل فى رجلى وكل زمايلى قالولى ياريتك ما فكرتى".