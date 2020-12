شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تواصل الترويج لعطرها الجديد Dance midnight بصورة من وراء الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة العالمية شاكيرا، حملتها الترويجية لعطرها الجديد Dance midnight، الذى طرحته في شهر أكتوبر الماضى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها من وراء كواليس تصوير الاعلان الرسمي للحملة.

وعلى جانب آخر، استطاع كليب "GIRL LIKE ME" الذى تعاونت فيه النجمة العالمية شاكيرا مع فريق Black Eyed Peas أن يحقق نجاح كبير منذ الساعات الأولى لإطلاقه ، حيث وصلت نسبه مشاهدته علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" لأكثر من 68 مليون مشاهدة حتى الان منذ طرحه فى 2 ديسمبر الجارى.

وقد استعرضت شاكيرا رشاقتها المذهلة، بقديم استعراض مميز مع عدد من الراقصات بالكليب وهو ما حصد العديد من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء .

كلمات احدى مقاطع الاغنية :

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki