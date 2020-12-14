شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يدخل عالم المهرجانات بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم مدحت صالح مع الشاعر مؤمن راجح في أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من ألحان وليد نور، وتوزيع إسلام فتحى، وإيقاعات رحيم، وهندسة صوت وميكس وماستر أسامة كمال.

وقال الشاعر مؤمن راجح لـ"الخليج 365" إن الأغنية تحمل الطابع المبهج على طريقة المهرجانات، ويقدمها مع مدحت صالح بشكل مختلف وجديد، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها "مؤمن" مع مدحت بعدما قدما أغنية "واجب علينا".

وأحيا مؤخرا النجم مدحت صالح حفلا كامل العدد ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانى الزمن الجميل، ومنها "ياوحشنى رد عليا" و"الحلوة داير شباكها" وبتسأل ليه عليا" و"ياجميل ياللى هنا" و"بان عليا حبه" و"مش كفاية ياحبيبى".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.