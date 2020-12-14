شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتعصب الأعمى.. طارق الشيخ يشكر جماهير الأهلى لدعمه بعد "القاضية ممكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب الشعبى طارق الشيخ، أنه يتعرض لحملة من السباب والشتائم له ولأبنائه ولأسرته والمقربين منه، منذ غنائه أغنية "القاضية ممكن"، خلال وجوده ضيفا فى برنامج "أبلة فاهيتا"، مشيرا إلى أنه لم يتخيل مطلقا أن يصل التعصب لهذه الحالة، مقدما الشكر والتقدير لجماهير الأهلى على مساندته له، رغم تشجيعه لنادى الزمالك.



طارق الشيخ

وطالب الشيخ، من خلال مقطع فيديو، جماهير الأهلى بدعمه عبر منصاته على السوشيال ميديا، من خلال جملة واحدة فقط، وهى "لا للتعصب الأعمى" بغرض تخفيف حدة السباب على صفحته، مهنئا الأهلى وجماهيره بالفوز ببطولة إفريقيا، كما قال عبر صفحته على فيسبوك: "لا للتعصب الأعمى، بكل روح رياضية شكرا لجمهور النادى الأهلى العظيم".

واعتذر المطرب الشعبى طارق الشيخ، لجماهير الزمالك بعد أدائه أغنية "القاضية ممكن" خلال وجوده ضيفا فى برنامج "أبلة فاهيتا"، مشيرا إلى أن الأغنية كانت مفاجأة بالنسبة له وتم وقف التصوير أكثر من 3 مرات، وأن الموضوع لم يكن سوى فكاهة ودعابة فقط، خاصة أنه ينتمى للقلعة البيضاء، طالبا من الجماهير تفهم الأمر بشكل صحيح، قائلا: "بعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد".





وكتبت الشيخ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صباح الخير أخوات وحبايب طارق الشيخ، للتوضيح أغنية القاضية اللى غنتها فى برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالى ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة لأنى بنتمى لنادى الأبطال اللى بشجعه وبنتميله من طفولتى لحد الآن، الزمالك فى الدم وهفضل لحد آخر نفس فى عمرى بنتمى لنادى الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهة فقط واللى فى القلب زمالك.. زمالك.. زمالك"، وأضاف الشيخ: "أرجوا تفهم الأمر بالصورة الصحيحة، وبعتذر لأى حد تسببت ليه فى انزعاج بدون قصد، أرجوا تفهم الموقف".



