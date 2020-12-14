شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للفنان أحمد راتب مع بناته.. فى ذكرى رحيله الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان أحمد راتب، حيث توفي في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا حيث ولد في 23 يناير من عام 1949، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان أحمد راتب، مع بناته الثلاثة، هن: لمياء ولبنى ولميس، من زوجته "فيرا يوسف"، حيث أطلق عليه لقب "أبو البنات".



أحمد راتب مع بناته

درس أحمد كمال الدين راتب العقيلي الشهير بـ "أحمد راتب" ، بكلية الهندسة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما ، واتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف، اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية فى العديد من اعماله.

قام بالتمثيل في أكثر من 130 فيلم ، ليشكل قاسماً مشتركا لمعظم أفلام الشباب الحديثة، ويعد من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة للمجتمع ، وكانت آخر أعماله السينمائية فوبيا الذي انتهى من تصويره بالكامل قبل وفاته و تم عرضه عام 2017.

كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.