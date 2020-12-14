شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد.. كاتى بيرى تتخلى عن الشعر الأشقر وتخطف الأنظار بتوقيع Cong Tri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى النجمة العالمية كاتى بيرى دائما الى الظهور بإطلالات جديدة و مختلفة ففى بعض الأحيان يكون من الصعب التعرف عليها، ونشرت كاتى بيرى البالغة من العمر ( 36 عام ) صورتين جديدتين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 108 مليون شخص وقررت كاتى أن تكسر كل القواعد فالنجمة التى تعرفت دائما بإطلالاتها الشقراء ظهرت هذه المرة مستخدمة شعر مستعار باللون الأسود ، وكانت بيرى ترتدى فستانا متداخل الألوان وهو واحد من أهم تصميمات دار أزياء "Cong Tri" ، و علقت بيرى على الصور فكتبت " mother" و كأنها تحتفل على طريقتها بالأمومة .

وأعلنت كاتى بيرى عن الهدية التى تلقتها ابنتها "ديزى" من صديقتها النجمة الشهيرة إريانا جراندى، نشرت كاتى بيرى على الـ STORIES بـ "إنستجرام" عدة صور للهدية التى تلقتها من إريانا البالغة من العمر ( 27 عاما ) و الهدية هى بدلة بيضاء حملت توقيع دار أزياء " Givenchy" وهو واحد من أهم دور الأزياء التى يفضلها جوم العالم، وأرسلت إريانا جراندى مع الهدية رسالة كتبت بها : "كاتى وأورلاندو ، تهانينا وأنا أعشقكما .. كل الحب لكما .. إريانا" .



كاتى بيري (2)