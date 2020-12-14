محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، علقت: "لا يهمني أن أكون الصفحة الأولى، بل أن أكون المقطع الذي تتذكر الكتاب كله لأجله".
احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، 14 سبتمبر الماضي، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.
وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.