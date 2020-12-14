صور| ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، علقت: "لا يهمني أن أكون الصفحة الأولى، بل أن أكون المقطع الذي تتذكر الكتاب كله لأجله".

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، 14 سبتمبر الماضي، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.

وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".