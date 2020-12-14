فيديو| محمد قماح يكشف لـ"الخليج 365" موقفه من أغاني المهرجانات وهذا ما قاله لـ"النقيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد قماح أن هناك العديد من أغاني المهرجانات الشعبية، تستحق الإعجاب، وخاصة أنها جاءت لتُخرج طاقات بعض الفئات التي تعاني من الإحباطات والظروف المادية الصعبة، وقدمتها بإيقاعات المقسوم التي يحبها كل الشعب المصري.

قماح خلال حلوله ضيفا على موقع "الخليج 365"، برفقة مدير أعماله باسم عبدالمنعم، قال: "غالبية الشعب المصري أحب إيقاع المقسوم الذي تقدم به أغاني المهرجانات، وأرى أن هذه النوعية من الأغاني جاءت كنوع من مواجهة الصعوبات والضغوط المادية والإحباطات التي يعاني منها البعض، وساعدتهم على الخروج منها إلى حالة من الفرح والسعادة".

وبعد تقديمه مقطعا من إحدى أغاني المهرجانات، قال: "العالم كله به تنوع في الأعمال الموسيقية، وليس من العيب وجود أغاني المهرجانات في مصر".

قماح اختتم بتوجيه رسالة إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وقال: "أعتقد أن أستاذ هاني عنده نفس المبدأ، هو مهتم بأن تكون كلمات الأغاني جيدة، لكنه ليس ضد نوع الموسيقى، ولديه رؤية منضبطة، ولا أعتقد أنه يحتاج أن أوجه له رسالة فهو أستاذ كبير، ويقوم بتوجيهنا".

قماح طرح مؤخرا كليب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، وتم تصويرها في حديقة "زد بارك" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية خالد رؤوف، جيتار هيثم الشراقي، طبلة وبونجس حازم زيدان، وإخراج إيهاب بهجت.