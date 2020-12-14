محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد خطيبته برسالة رومانسية

احتفل الفنان محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته بسنت شوقي بكلمات رومانسية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب "فراج": "الحبيبة والصديقة.. البنت والأخت.. وساعات الأم.. يعنى بالبلدى كده انتى الحياة.. من غيرك الحياة مالهاش طعم وبيكى الحياة بتدب فيها الروح وتبقى حياة.. كل سنة وانتى طيبة يا أحلى حياة".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد فراج النجم خالد النبوي، ريم مصطفى بطولة فيلم "أهل الكف" الذي من المقرر إنطلاق تصوير أولى

مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة، الفيلم من إخراج عمرو عرفه، تأليف أيمن بهجت قمر.

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يذكر أن محمد فراج يعرض له فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكى، الذى يحقق إيرادات عالية ومازال في قائمة الصدارة، ويشاركهم في بطولة العمل الفنان مصطفى خاطر، إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

يذكر أن آخر أعمال محمد فراج السينمائية فيلم "الصندوق الأسود" مع النجمة منى زكي، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، من إنتاج أفلام مصر العالمية، وشركة سينرجي.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التي تجسد شخصيتها النجمة منى زكي، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود" الذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.