منيب باند يعود لمسرح ساقية الصاوي بعد طول غياب

يطل من جديد فريق "منيب باند" على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك على مسرح الحكمة.
"منيب باند"، فرقة موسيقية نوبية تقدم كل الألحان التى لحنها الفنان أحمد منيب، والتى غناها بصوته، تأسست الفرقة عام 2011 وذلك في الذكرى العشرين لرحيل أحمد منيب، تتميز الفرقة بالموسيقى والإيقاع النوبي فى الموسيقىالمصرية، مما أضاف على الأغنية شكلًا مصريًا جديدًا بثقافة الجنوب، مؤسس الفرقة هو خالد أحمد منيب، نجل الراحل أحمد منيب.
يذكر أن المطرب أحمد منيب يُعد من أبرز رواد الفن النوبي، اشتهر كعازف عود منذ بداية الخمسينات، وكانت بداياته عام 1954 مع إنشاء إذاعة وادي النيل الذي قدم فيها عبدالفتاحوالي العديد من الأغاني التراثية النوبية.
قدم مع الشاعر محيى الدين شريف أغاني نوبية تتكون من قالب الأغنية الحديثة، وكان هذا التعاون وليد الممارسات الاجتماعية لدى أهل النوبة وجزءاً من طقوسها الشفاهية، مجرد أغان تتوارثها الأجيال بتنويعات لحنية ثابتة في الأفراح وحفلات الميلاد وأغنيات العمل.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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