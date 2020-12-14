الديناصور وأنف سعاد حسني.. 7 تصريحات للمشاهير أثارت الجدل في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسدل عام 2020 ستائره بعد أيام معلناً انقضاء سنة هي الأسوأ للعديد من القطاعات وفي القلب منها المجال السينمائي.

ألزمت جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم، الناس منازلهم في أغلب أوقات السنة، ومن بينهم الممثلون الذين تعطلت أو ألغيت مشاريعهم الفنية.



لكن هذا لم يمنع نجوم الفن والمشاهير من إطلاق تصريحات وضعتهم في مرمى الهجوم والسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير بعضاً من التصريحات التي نالت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020:

1. أمينة خليل





وضعت الفنانة المصرية أمينة خليل نفسها في موقف صعب عندما شاركت في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأخير.

وفور وصولها إلى المهرجان صرَّحت أمينة لوسائل الإعلام بأنها كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد.

واندهش كثيرون من هذا التصريح، الذي اعتبره البعض "استهتارا بأرواح المخالطين لها في فعاليات المهرجان".

2. إليسا





ظهرت النجمة اللبنانية إليسا في مقابلة تليفزيونية احتفالاً بمرور 25 عاما على انطلاق مسيرتها الفنية، وقالت في حديثها إنَّها في المرتبة الأولى عربياً.

وأثارت تصريحات إليسا غضب كثيرين خصوصاً مواطنتها نانسي عجرم.

وهاجم جمهور نانسي عجرم إليسا بقوة كما دخلت نانسي نفسها المعركة وقررت الرد على كلام إليسا وكتبت تغريدة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

3. ياسمين صبري





تعرَّضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموجة كبيرة من السخرية عندما ردت على سؤال عن رأيها في عام 2020 فقالت إنها "كانت سنة حلوة".

وزادت موجة السخرية عندما قالت إنَّها ليست مهووسة ولا تخاف الفيروس وتتعامل بشكل عادي و"البقاء دائماً للأقوى"، ما دفع روَّاد مواقع التواصل لوصف تصريحاتها بـ"المستهترة".





اعتادت النجمة المصرية رانيا يوسف لفت الأنظار من خلال ارتداء الفساتين الجريئة، لكنها مؤخراً لجأت لإطلاق تصريحات غريبة أيضاً.

وعلى هامش مهرجان الجونة السينمائي، تحدَّثت رانيا إلى وسائل الإعلام حول فيروس كورونا الذي أربك العالم وأجبر الشعوب على البقاء في المنازل، قائلة إنَّها لا تخاف من كورونا " الإنسان وُجِد لكي يحارب ظروفه، وسبق له أن حارب الديناصورات، فكيف لا يحارب كورونا؟".

ونال تصريح رانيا يوسف سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ذكّرها روَّادها بأن الديناصورات انقرضت قبل مجيء الإنسان إلى الأرض.

5. يوسف الشريف





وظهر يوسف الشريف في برنامج تليفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان وخلال هذه الحلقة كشف عن قناعاته في التمثيل.

وقال يوسف إنه يضع بنداً في عقود العمل يحدد فيه عدم تقديم مشاهد جريئة أو ملامسة النساء، ما أثار هجوماً كبيراً خصوصاً من السينمائيين على تصريح النجم المصري.

6. بدور الإبراهيم





قالت خبيرة التجميل السعودية بدور الإبراهيم خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل إنَّها أجمل من النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني.

وأضافت في الفيديو أن أنفها أجمل من أنف سعاد حسني، وأنها ترى نفسها الأجمل، وهو تصريح أثار موجة هجوم وسخرية.

7. تامر حسني





وجَّه النجم المصري تامر حسني رسالة إلى زوجته المغربية بسمة بوسيل بعد اشتعال الخلاف بينهما بسبب الغيرة، قال فيها: "هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك، مش عيب إن الإنسان يغلط أو يتعلم، أنا ياما علمتك ولسه هعلمك".

وانتقد رواد مواقع التواصل إصرار تامر حسني على إظهار سيطرته على زوجته وبالتحديد جملة "أنا ياما علمتك".