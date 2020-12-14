الثانية خليجيا.. افتتاح قنصلية البحرين في العيون المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عصر اليوم الإثنين، مراسم افتتاح قنصلية مملكة البحرين في مدينة العيون المغربية، وسط احتفاء رسمي بالحدث التاريخي.

وبهذه الخطوة تكون البحرين ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تفتتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، والثالثة عربيا بعد الأردن تتخذ قرارا مماثلا.



وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح القنصلية، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالخطوة البحرينية، مؤكدا متانة العلاقات بين البلدين.





وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، أول وزير خارجية عربي يزور العيون، قال بوريطة إن العلاقات بين البلدين "خاصة ومتميزة وقائمة على الصفاء والإخاء والتضامن".





بدوره، أكد الزياني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، ورغبة البحرين في توطيد معالم التعاون المشترك في مختلف المجالات مع المغرب".

وقال إن القرار الحكيم للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهه لوزارة الخارجية بافتتاح قنصلية في العيون "يمثل خطوة تاريخية تؤكد دعم المملكة وتضامنها مع المغرب الشقيق في الدفاع عن وحدته الترابية".