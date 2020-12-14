شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور تستعرض بطنها المنتفخ فى الشهور الأخيرة من الحمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الهندية كارينا كابور جمهورها ومتابعيها بموقع "انستجرام"، بصور تظهر بها وهي تستعرض بطنها المنتفخ فى أواخر شهور حملها فى طفلها الثانى من زوجها الممثل سيف علي خان، بعد طفلها الأول"تيمور" والذي يبلغ من العمر 4 سنوات تقريباً، والتي أعلنت عنه فى شهر أغسطس الماضى وسط ترحيب عدد كبير من أصدقائها التي نشرت العديد من التهانى الخاصة بهم عبر حسابها.



كارينا كابور

كارينا كابور

وكان أصدر زوجها بيانًا قال فيه: "يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا".



صورة أخري

النجمة كارينا كابور من أنجح النجمات في السينما الهندية خلال السنوات الأخيرة مما جعلها تحظى بجماهيرية كبيرة حول العالم، سواء بسبب موهبتها في التمثيل أو جمالها التي تتميز به، وبالتالي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا وتفاعل كبير مع أى صورة تقوم بنشرها، وقد ارتدت ملابس رياضية لتعبر عن مدى استعدادها للتخلص من أى دهون زائدة فى جسدها.

على جانب آخر تعد آخر أعمال النجمة الهندية كارينا كابور هو مشاركتها فى بطولة فيلم حمل اسم "Good Goodwz" والتى انتهت من تصويره فى وقت مبكر من العام الجاري 2020، حيث تشارك كارينا كابور فى بطولته مع نجوم مثل أكشاى كومار وكيارا أدفانى، وهو الفيلم الذى حظى بدعاية كبيرة أثناء فترة تصويره لما يتميز به من ضم نجوم كُثر يحظى كلاً منهم بشعبية عريضة ممن يعشقوا السينما الهندية فى بوليود.