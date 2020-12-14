شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى بشعر قصير فى أحدث إطلالتها.. شاهد اللوك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الإعلامية رضوي الشربيني بإطلالة جديدة وجذابة، ومختلفة عنها ما ظهرت به من قبل، حيث قررت رضوي التخلي عن الشعر الطويل وظهرت بشعر قصير عن المعتاد الذى تظهر به.

رضوي الشربيني (1)



رضوي الشربيني (2)

وكانت رضوي قد اجرت مؤخرا جلسة تصوير، حيث ارتدت توب ابيض "منقط" اسود، ذو "كم منفوش" وهو من أحدث صيحات الموضة، مع "سكيرت" سوداء كشفت عن رشاقتها، واختارت رضوي ان تظهر بمكياج بألوان "النود" الغامق.

ودائماً ما تخطف رضوى الشربينى الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة، وبعد كل صورة تنشرها يتغزل متابعوها فيها بجمالها وإطلالاتها المتنوعة، وتعتمد رضوى الظهور فى كل صورة بلوك مختلف.

واحتفلت رضوي الشربيني، بوصول عدد المتابعين لها علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ12 مليون متابع بعد النجاح الذي حققته مؤخرًا ببرنامجها "هي وبس" في موسمه الخامس الذي يذاع علي قناة cbc سفرة.