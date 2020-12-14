شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد اللمبى.. لماذا فكر محمد سعد فى الاعتزال والتطوع فى الجيش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الاثنين الرابع عشر من ديسمبر عيد ميلاد الفنان الكوميدى محمد سعد الـ52، ولقد ولد محمد سعد في محافظة الجيزة في أسرة متوسطة ثم انتقلت أسرته بعدها للعيش في محافظة القاهرة في حي السيدة زينب.

محمد سعد دخل عالم التمثيل من صغره فقد كان يشارك في مسرح المدرسة والنشاطات المدرسية حتى أنهى الثانوية العامة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وبدأ التمثيل في أدوار صغيرة حتى فكر في الاعتزال والتطوع في الجيش حتى تأتي فرصة، و قد جاءته في فيلم الطريق إلى إيلات عام 1993 ليثبت فيها جدارته برغم صغر الدور لكنه لفت الأنظار إليه .

وبدأ سعد مشواره الفني بدور صغير في مسلسل مازال النيل يجري ثم شارك في فيلم الطريق إلى إيلات (1993) ثم شارك في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة (1996) و فيلم الجنتل (1996) و فيلم امرأة وخمس رجال (1997) ثم جاءت انطلاقته الحقيقية مع شخصية اللمبي عام (2000) في فيلم الناظر مع المخرج شريف عرفة و فيلم 55 إسعاف (2001) ثم البطولة المنفردة في فيلم اللمبي ليتربع على عرش الإيرادات ويحقق أكثر من 22 مليون جنيه عام (2002) ليقدم فيلم اللي بالي بالك ويحقق أيضاً أعلى إيرادات عام (2003) و يتخطى حاجز 18 مليون جنيه وفيلم عوكل (2004) محققا أعلى إيرادات ليتخطى 19 مليون جنية وفيلم بوحة الذى يتخطى حاجز 27 مليون جنيه عام (2005) ليتربع على عرش صدارة الإيرادات أربعة أعوام متتالية.

وقدم بعدها سلسلة من الأعمال الناجحة مثل فيلم كتكوت (2006) وفيلم كركر (2007) وفيلم بوشكاش (2008) وفيلم اللمبي 8 جيجا (2010) وفيلم تتح (2013) و مسلسل فيفا أطاطا (2014) وفيلم الكنز (2017).

محمد سعد، متزوج من خارج الوسط الفنى وله ثلاث اولاد نور الدين وكريم ويس وقد ظهر أبنة نور لأول مرة معه في مسلسل شمس الانصارى وجسد شمس الانصارى صغيرا وبرع في أداء الدور ونال إعجاب المشاهدين.