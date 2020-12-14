ماجدة الرومي تتلقى عبارات الغزل من مشاهير الوطن العربي

ماجدة الرومي نجمة في سماء الأغنية العربية عُرفت بمطربة المثقفين لثقل أغانيها ورقيها، احتفلت مساء أمس بعيد ميلادها الـ64 في حفل بسيط وسط عائلتها، وظهرت بملامح شبابية مشرقة تخفى ورائها سنوات كثيرة انصهرت خلالها في الفن والغناء، تغزل بها نجوم العرب متمنين لها دوام النجاح والعطاء الفني المبدع.

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وحرص المشاهير العرب على تهنئة النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها، خاصة بعد نشرها لعدد من صور الحفل معلقة عليها :" ومابتكمل الفرحة الا مع جمعة العيلة..عيد ميلاد سعيد وعمر مديد"، وكتب الشاعر والمطرب اللبناني نزار فرانسيس:" نعاد عيدِك.. دُعا من قلبنا../ وْيضَلّ صوتِك فرح من ربّنا../ ونْضَلّ كلّما نِسْمعِك ونْقول../ قدَّيش الله.. بِصوتِك.. حَبّْنا".

واستخدم الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم كلمات أغنية لسه الطيور للعبقري الشاعر المصري صلاح جاهين والتي غنتها ماجدة الرومي بفيلم"عودة الإبن الضال": "إيه العمل في الوقت ده يا صديق؟غير إنِّنا عند افتراق الطريق نبصّ قُدّامنا، على شمس أحلامنا نلقاها بتشقّ السحاب الغميق...وأرجع وأقول: لسّه الطيور بتفنّ ...والنحليات بتطنّ والطفل ضحكه يرنّ مع إن ...مش كل البشر فرحانين....ماجدة الرومي عقبال المية!".

وأعادت المطربة الإماراتية أحلام نشر صور حفل عيد ميلادها معلقة عليها:"يارب أيامك كلها فرح، وحب، وصحة، وسعادة، ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمة الغالية.. استاذتنا ماجدة الرومي"، وأضافت الفنانة السورية سلاف فواخرجي:" ينعاد عليكِ العيد بالفرح ..وينعاد علينا بحضورك وإبداعك".

ماجدة الرومي.. الحناجر كواكب وأنت مدارها الكوني

وبكلمات الغزل والثناء هنأ الأديب والناقد السعودي أحمد الواصل وقال:" لكل العالمين نجوم فن تضيء الليل والأقدار حبّا..لنا قمر بأعياد الأغاني، تسمّى (المجد) والأفراح دربا..كل الحناجر كواكب وأنت مدارها الكوني..ماجدة الرومي، ميلاد السعادة الدائمة".

وعبرت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن حبها لماجدة الرومي، مستعيدة ذكرياتها معها بصورة قديمة لهما وكتبت عليها:" عم بحلمك يا حلم يا لبنان ..كل عيد ومطرحك بقلبي وقلب كل الناس من الشرق للغرب..هالصورة كيف ما كان عمرها شي ٢٠ سنة! تاريخ شو حلو".

ماجدة الرومي صاحبة الصوت الملائكي، هكذا هنأ المطرب والشاعر اللبناني وسام الأمير، ماجدة الرومي وقال:" ينعاد على كل لبناني بيوم عيدك...سنة حلوة يا صاحبة الصوت الملائكي وإن شاء الله ربنا يعطيكي طول العمر والصحة تتبقي رافعة صورة وإسم لبنان بصوتك الرائع".

وقالت المطربة اللبنانية نجوى كرم:"سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن..عقبال الـ ١٠٠ سنة"، وأضافت المطربة اللبنانية يارا:" عيدِك، كِلّ الأعياد... ينعاد عليكي بالصّحة والفرح".