زبيدة ثروت.. حكايات قطة السينما من البداية للنهاية

زبيدة ثروت

تحل اليوم الاثنين 14 ديسمبرالذكري الرابعة لوفاة " قطة السينما العربية" زبيدة ثروت، التى توفيت 14 ديسمبر عام 2016، والتى تعد إحدي فنانات الزمن الجميل، التى قدمت 40 عملًا فنيًا رغم انقطاعها في حقبة الثمانيات من القرن الماضي.

نشأة زبيدة ثروة

ولدت زبيدة ثروت "قطة السيما" أو "ملكة الرومانسية" في 14 يونيو 1940، لأب يعمل ضابطًا، وأمها حفيدة السلطان حسين كامل، وتعود أصولها إلى الشركسية، وهاي ثاني شقيقاتها التوأم حكمت،والتوأم علاء وكمال، وغابت عن الإعلام باستثناء الأخبار التي نشرت عنها من حين لآخر حتى وفاتها منتصف شهر ديسمبر 2016، وظهرت للمرة الأولى والأخيره منذ اعتزالها من خلال حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه (بوضوح) عام 2014.

زبيدة ثروت تنجح في مسابقة ملكة جمال الشرق

نجحت زبيدة ثروت في مسابقة ملكة جمال الشرق، التي أقامتها مجلة الجيل و مسابقة أجمل عشرة وجوه للسينما، التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، واختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها ومثلت مع الفنان يحيى شاهين فيلم الملاك الصغير، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية.

مشوار زبيدة ثروت الفني

يعتبر فيلم دليلة التى عرض عام 1956 أول عمل سينمائي لقطة السينما زبيدة ثروت، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ بطولة فيلم يوم من عمري، أطلق عليها بعض النقاد لقب (ملكة

الرومانسية) بعد عرض فيلم (يوم من عمري) مع عبد الحليم حافظ.

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زبيدة ثروت سحرت "بيليه" بجمالها الممزوج بالاحتشام المصري وأناقتها الغريبة

قدمت زبيدة ثروت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل (نساء في حياتي) مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك (الملاك الصغير) مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و(بنت 17) مع أحمد رمزي وزوزو ماضي و(شمس لا تغيب) مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، و(في بيتنا رجل) مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا وفيلم (زمان يا حب) مع الموسيقار فريد الأطرش.

آخر عمل شاركت قطة السينما كانت مسرحية(عائلة سعيدة جدا) مع الراحل أمين الهنيدي والمنتصر بالله تأليف وإخراج الراحل السيد بدير، ومثلت أيضا مسرحية (20 فرخة وديك) وقررت الاعتزال في أواخر السبعينيات بعد فيلم "المذنبون" إخراج سعيد مرزوق، فازت في ( مسابقة أجمل مراهقة) وهي مسابقة نظمتها مجلة الجيل بفارق خمسة آلاف صوت عن الفتاة التي حصلت على المركز الثاني، ونشرت المجلة صورتها على مساحة كبيرة فلفتت أنظار المخرجين والمنتجين بعد بضع سنوات على عملها بالفن التحقت

بكلية الحقوق

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(لا شيء يهم) عام 1968 مع نور الشريف وتوفيق الدقن إخراج حسين كمال و(زوجة غيورة جدا) مع حسن يوسف إخراج حلمي رفلة وفيلم (أنا وزوجتي والسكرتيرة) مع أحمد رمزي إخراج محمود ذو الفقار، (المذنبون) عام 1976 مع سهير رمزي وحسين فهمي إخراج سعيد مرزوق. و(الحب الضائع) مع سعاد حسني ورشدي أباظة ومحمود المليجي إخراج هنري بركات

آخر أفلام زبيدة ثروت

يعد فيلم المذنبون 1975 آخر أفلام زبيدة ثروت، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.

حياة زبيدة ثروت الزوجية

تزوجت زبيدة ثروت عام 1960 من ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهي آخر زيجاتها وصرحت في حوارها الأخير أنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ وبعد اعتزالها الفن، كانت قد اتخذت قراراً بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت هناك لفترة، لكنها عادت مرة أخرى إلى مصر.

دراسة زبيدة ثروت

درست زبدة ثروت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن،وهددها بالحرمان من الميراث، راغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.