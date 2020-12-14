شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وحسين الجسمى يحييان حفل مهرجان دبى للتسوق الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجمان تامر حسنى وحسين الجسمى، لإحياء حفلين غنائيين في دولة الامارات خلال افتتاح مهرجان دبى للتسوق يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر الجارى، والذى سيشهد حضور كبير من عشاق النجمان من مختلف الدول العربية، وقدم تامر حسنى الأسبوع الماضى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته بنجاحه فى الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهما ولو جزءا بسيطا مما حققه العندليب الراحل.

في سياق آخر تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى حاجز 325 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في أغسطس الماضى، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.