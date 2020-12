شكرا لقرائتكم خبر عن Guardians of the Galaxy يحصل على الضوء الأخضر للعرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم الإثارة والخيال Guardians of the Galaxy، عن توقيت عرضه في السينمات بجميع أنحاء العالم، حيث ذكرت أنه سوف يعرض عام 2023 بدون تحديد شهر العرض، نظراً لاحتمالات توقف التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي سبق أن تسبب في تأجيلات للكثير من الاعمال السينمائية.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة ديزني، تغريدة تستعرض من خلالها جميع الإعلانات التي تم إصدارها خلال اجتماع ديزني للمشروعات التلفزيونية والأفلام القادمة، وأكدت ديزني أن فيلم James Gunn's Guardians of the Galaxy 3 سيُعرض لأول مرة في عام 2023.

وكان قد صرح المخرج جيمس جن، أن هنالك شخصية ستموت، فى الجزء القادم من Guardians of the Galaxy Vol. 3، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يموث فيها أحدى أشخاص السلسلة، فـ فى عام 2017، حينما طرح فيلمGuardians of the Galaxy Vol. 2 ، ضحى Yondu بـ نفسه لإنقاذ بيتر كويل، كما توفيت Gamora أيضًا في عالم Marvel Cinematic بعد أن ضحى والدها ثانوس بها فى خلال فيلم Avengers: Infinity War، ليتمكن من الحصول على حجر الروح.

كذلك سبق وأعلن المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر.