شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور ماجدة الرومى باليابان يدعوها لزيارة طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو لعدد من محبيها ومعجبي صوتها فى اليابان يدعونها لزيارتهم فى العاصمة اليابانية طوكيو وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ64، فهى من مواليد يوم 13 ديسمبر عام 1956، فى قرية كفر شيما فى لبنان.

وكانت ماجدة الرمي قد احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور أفراد عائلتها، أمس الأحد، حيث نشرت صور لها من حفل عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، معلقة عليها :"ومابتكمل الفرحة الإ مع جمعة العيلة .. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".



محبين ماجدة الرومي في اليابان



صورة أخري

ماجدة الرومى تأثرت بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفي ابن عمها أنها تملك صوتا استثنائيا يمكن أن يحدث ثورة إن هي احترفت الغناء وبعد أن اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة في لبنان وذلك بمساعدة ابن عمها، أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد " أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

لفتت ماجدة الرومي نظر المخرج المصري الراحل يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية لتحقق شرط والدها .

غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربي" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقيّ فنها.