شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تظهر مع والدتها بحفل تكريمها.. وحنان ترك تعلق: "ربنا يرزقك برها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها صورا جديدة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "ربنا يخليكي ليا و مايحرمنيش منك"، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وحصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك:"ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب"، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلقت بعدد من القلوب".



هبة مجدي

وحصلت الفنانة هبة مجدي على جائزة أفضل ممثلة دور تانى عن دور "مريم" فى مسلسل (فرصة تانية) من مهرجان نجم العرب، والتي نشرت صور من تكريمها، معلقة عليها، "تكريم هيفضل عزيز على قلبي جداً لأن اللى بيسلمنى الجائزة أستاذى المخرج الكبير جمال عبد الحميد وكان ليا الحظ انى اشتغلت معاه وأنا عندى 13 سنة".



هبة مجدي ووالدتها



صورة أخري

وشاركت هبة مجدى فى رمضان الماضى بمسلسل فرصة تانية، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، ومحمد جمعة.

وكانت الفنانة هبة مجدي احتفلت بعيد ميلاد والدتها، سبتمبر الماضى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بانستجرام، صورا من احتفالها بعيد ميلاد والدتها، وعلقت: "يا يوم جديد وعيد سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد، ربنا ما يحرمني منك أبدا، وتفضلي جنبي العمر كله".