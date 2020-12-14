شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور جديدة من فيلم الأنيمشن الجديد Luca والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Pixar مجموعة من الصور الجديدة لـ فيلم الأنيمشن الجديد Luca، القادم إلى دور العرض السينمائية في 18 يونيو من العام المقبل 2021، والعمل يدور في إطار عائلى مشبعا بروح المغامرة.



Luca



Luca

وكشفت الشركة عن صورتين فقط من فريق عمل فيلم Luca، وهما جون راتزينبيرجر، ودريك بيل، العمل من إخراج إنريكو كاساروزا، وقام بكتابة السيناريو جيسي أندروز، مايك جونز.

ويدور فيلم Luca حول طفل صغير يعيش صيفًا لا يُنسى على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالأيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف، ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم آخر أسفل سطح المحيط.



Luca



Luca

كما كشفت شركة Pixar عن استعداداتها لطرح فيلم جديد يحمل اسم Buzz Lightyear ، ومؤخراً أعلنت الشركة عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع السينمائى منها موعد الفيلم ومفاجأة بخصوص الشخصية التى تؤدى الأداء الصوتى لبطل الفيلم، حيث أكدت أن النجم كريس ايفانز الذى اشتهر بأكثر من دور خلال أعماله فى هوليود أبرزها شخصية كابتن امريكا، سيلعب الأداء الصوتى لبطل الفيلم وشخصية buzz، كما كشفت أن العمل من المفترض عرضه بدور العرض عام 2022.