شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم بعد وفاة والدته: كانت خايفة ميتصلاش عليها عشان كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان مراد مكرم رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة بعد وفاتها أمس، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، "كل حاجه حصلت زي ما هى عايزه بالضبط.. كانت خايفه ما يتصلاش عليها علشان الكورونا، اتصلى عليها، ما كانتش عايزه عزا ماعملناش عزا.. كانت عايزه تموت فى سريرها ماتت فى سريرها يوم واحد قبل نقلها للمستشفى.. سلام يا أمي، وأرجو إني ماكنش قصرت معاكى.. وأكون دايما عند حسن ظنك بيا وحسن تربيتك ليا أنا وأخويا. وإلى لقاء قريب".



مراد مكرم

وأعلن الفنان مراد مكرم وفاة والدته أمس بعد صراع مع المرض، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك، "ربنا استرد وديعته أشكرك يارب إنك ريحتها".

وكانت آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ مراد مكرم مشواره الإعلامي منذ بداية الألفينيات، بظهوره كمذيع في برنامج "اسهر معانا" على فضائية "النيل المنوعات"، وحقق مكرم نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة من تقديمه البرنامج التلفزيوني "الأكيل"، المذاع على قناة cbc سفرة .