شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى تهنئ شقيقتها ميار على زفافها: "أجمل عروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة مى الغيطى شقيقتها ميار الغيطى بعد زفافها منذ أيام على شريف العلمى بأحد الفنادق الكبرى بالجونة، بعد شهر من عقد قرانهما، وشاركت مى صورة لها وهي تجلس على رجل شقيقتها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أجمل عروس منهم جميعا".



مى الغيطي

وظهرت الفنانة ميار الغيطى فى 2008 مع تامر حسنى فى كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، وظهرت بعد ذلك من خلال الدراما التليفزيونية، حيث جسدت ثلاث شخصيات مختلفة وناجحة، أولها خلال مسلسل "بنت من الزمن ده" فلعبت دور "شوقية" شقيقة "شروق" وهى بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة فى البيوت وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، وتختلف الشخصية تماما عن دورها فى مسلسل "قلب ميت"، حيث لعبت دور "غادة" الفتاة الارستقراطية الطيبة والرومانسية التى تغرم بالشاب "هيثم" الذى يموت أمام عينيها وتتحمل الآلام وتتعامل مع الموقف.

وفى ثالث أعمالها الدرامية "أيام الحب والرعب" جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التى تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية وترتدى النقاب، لكنها تدرك أن الدين أعمق من ذلك، فتعود إلى حياتها الطبيعية، وعارض والدها الإعلامى محمد الغيطى دخولها في بمجال التمثيل في البداية بسبب دراستها، لكنها استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة فساعدها معنويا بنصائحه.