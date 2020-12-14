شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تطل فى صورة عائلية: ربنا يخلى لنا أهالينا ويبارك فى صحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفني، تعيشها النجمة ريهام عبد الغفور، سواء على مستوى الدراما أو السينما، فبعد نجاحها في مسلسل "إلا أنا"، تبدأ تحضيرات شخصيتها في فيلم "ليلة عيد" بطولة يسرا، وتدور أحداث الفيلم حول 6 بطلات، لكل منهن حكاية مختلفة، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، واخراج سامح عبد العزيز، والفيلم بطولة غادة عادل وسميحة أيوب وصابرين وسيد رجب ومحمد لطفى.



ريهام عبد الغفور مع عائلتها

فيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.



ريهام عبر انستجرام

ريهام تحرص على الترابط الأسرى دائما في حياتها الشخصية، حيث نشرت ريهام، صورة عبر انستجرام، تجمعها بعائلتها، ويظهر بها والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وعلقت عليها: "ربنا يخلى لنا اهالينا ويبارك فى صحتهم وعمرهم يارب"

وكانت ريهام قد لفتت الأنظار إليها بعد رقصها بفستانها على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى عقد قبل عدة أيام.