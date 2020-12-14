ريهام عبد الغفور تنشر صورة رفقة عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت ريهام على الصورة: "ربنا يخلي لنا أهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يا رب". وشاركت ريهام عبد الغفور مؤخرًا في قصة "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.

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