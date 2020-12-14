"مش عارفة هاكون أم ولا لأ".. منة فضالي تنشر فيديو مع طفل رضيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت منة في الفيديو وهي تحمل طفلا حديث الولادة، وعلقت: "أحلي إحساس في الدنيا الأمومة، أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة هاكون أم ولا لأ ربنا كبير، بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة".

أخر أعمال منة فضالي مسلسل "هي"، تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.