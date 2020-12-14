صورة| ناهد السباعي تُصاب بكسر في يدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أصيبت الفنانة ناهد السباعي بكسر في يدها، مؤخرًا. ‘نشرت ناهد صورة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت ناهد في الصورة بعد وضع يدها في "الجبس" داخل سيارة. وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، حسام داغر.

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